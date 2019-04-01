آخر الاخبار

صهر ترامب يكشف موعد الإعلان عن «صفقة القرن» فرنسا تحاكم عم زعيم عربي بتهم الكسب غير المشروع بعيدا عن الرياضة... محمد صلاح يقتحم أخطر قضايا الشرق الأوسط شركة النفط تغضب المواطنين بـ«جرعة» جديدة في مادة البترول شاهد أحدث هاتف مدرع سعره أقل من 100 $ أخطر دراسة علمية عن النساء والخيانة قرار غير متوقع أسعد السعوديين قتلى وجرحى من «الحوثيين» في سلسلة غارات جوية للتحالف مجلس التعاون الخليجي يزف بشرى سارّة لكافة طلاب المدارس اليمنية لأول مرة.. وفي لقاء تاريخي الملك يجتمع بقايدة الإخوان المسلمين

سبأفون .. أصالة وتواصل

شركة النفط تغضب المواطنين بـ«جرعة» جديدة في مادة البترول

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 740

أفادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة بـ«عدن» اليوم الأربعاء 17 ابريل 2019 م بان هناك زيادة جديدة في أسعار مادة البترول.

 

وأكدت المصادر لـ«مأرب برس»ان شركة النفط بعدن اقرت سعر الدبة الواحدة سعة 20 لتر للبنزين / البترول بـ«6300»بمعدل زيادة عن الأسعار السابقة بـ«400» ريال للدبة سعة 20 لتر. 

إقراء أيضاً
قتلى وجرحى من «الحوثيين» في سلسلة غارات جوية للتحالف
مجلس التعاون الخليجي يزف بشرى سارّة لكافة طلاب المدارس اليمنية
اختيار امرأة حوثية ضمن قائمة الـ100 شخصية المؤثرة حول العالم للعام 2019م.. من هي
الاعلان عن نتائج التحقيقات في ”7 غارات خاطئة“ للتحالف
السلطات السعودية تطلق سراح فنان يمني شهير بعد نحو شهرين من اعتقالة.. ماهي تهمته؟
”الحكومة الشرعية“ تعترف بفشلها في ”الحسم عسكريا“ طيلة 4 سنوات وتكشف عن خيارها ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس