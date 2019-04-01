شركة النفط تغضب المواطنين بـ«جرعة» جديدة في مادة البترول

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أفادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة بـ«عدن» اليوم الأربعاء 17 ابريل 2019 م بان هناك زيادة جديدة في أسعار مادة البترول.
وأكدت المصادر لـ«مأرب برس»ان شركة النفط بعدن اقرت سعر الدبة الواحدة سعة 20 لتر للبنزين / البترول بـ«6300»بمعدل زيادة عن الأسعار السابقة بـ«400» ريال للدبة سعة 20 لتر.