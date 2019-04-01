صهر ترامب يكشف موعد الإعلان عن «صفقة القرن» فرنسا تحاكم عم زعيم عربي بتهم الكسب غير المشروع بعيدا عن الرياضة... محمد صلاح يقتحم أخطر قضايا الشرق الأوسط شركة النفط تغضب المواطنين بـ«جرعة» جديدة في مادة البترول شاهد أحدث هاتف مدرع سعره أقل من 100 $ أخطر دراسة علمية عن النساء والخيانة قرار غير متوقع أسعد السعوديين قتلى وجرحى من «الحوثيين» في سلسلة غارات جوية للتحالف مجلس التعاون الخليجي يزف بشرى سارّة لكافة طلاب المدارس اليمنية لأول مرة.. وفي لقاء تاريخي الملك يجتمع بقايدة الإخوان المسلمين
استعرضت شركة "Doogee" هاتف "S40"، بسعر 99.9 دولار، ومواصفات تجعله واحدا من أفضل الهواتف المضادة للصدمات في العالم.
وجاء هذا الهاتف بهيكل متين مدعم بالمطاط، مقاوم للماء والصدمات، وزود بشاشة بمقاس 5.5 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج "Cоrning Gоrilla Glаss 4".
Video Player
كما أرفقته الشركة المصنعة بكاميرا أساسية ثنائية العدسات، بدقة (8+5) ميغابيكسل، تدعم خاصية تقريب وضبط دقة الصورة أوتوماتيكيا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
ويعمل هذا الهاتف بشكل ممتاز في درجات حرارة تتراوح ما بين (-30) و(+60) درجة مئوية، بفضل هيكله الخاص، ومعالجه المتطور "MеdiaTek 6739"، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، والبطارية الخاصة التي أتت بسعة 4650 ميللي أمبير.
المصدر: 4apk