آخر الاخبار

صهر ترامب يكشف موعد الإعلان عن «صفقة القرن» فرنسا تحاكم عم زعيم عربي بتهم الكسب غير المشروع بعيدا عن الرياضة... محمد صلاح يقتحم أخطر قضايا الشرق الأوسط شركة النفط تغضب المواطنين بـ«جرعة» جديدة في مادة البترول شاهد أحدث هاتف مدرع سعره أقل من 100 $ أخطر دراسة علمية عن النساء والخيانة قرار غير متوقع أسعد السعوديين قتلى وجرحى من «الحوثيين» في سلسلة غارات جوية للتحالف مجلس التعاون الخليجي يزف بشرى سارّة لكافة طلاب المدارس اليمنية لأول مرة.. وفي لقاء تاريخي الملك يجتمع بقايدة الإخوان المسلمين

سبأفون .. أصالة وتواصل

شاهد أحدث هاتف مدرع سعره أقل من 100 $

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 686

 

استعرضت شركة "Doogee" هاتف "S40"، بسعر 99.9 دولار، ومواصفات تجعله واحدا من أفضل الهواتف المضادة للصدمات في العالم.

وجاء هذا الهاتف بهيكل متين مدعم بالمطاط، مقاوم للماء والصدمات، وزود بشاشة بمقاس 5.5 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج "Cоrning Gоrilla Glаss 4".

Video Player

كما أرفقته الشركة المصنعة بكاميرا أساسية ثنائية العدسات، بدقة (8+5) ميغابيكسل، تدعم خاصية تقريب وضبط دقة الصورة أوتوماتيكيا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويعمل هذا الهاتف بشكل ممتاز في درجات حرارة تتراوح ما بين (-30) و(+60) درجة مئوية، بفضل هيكله الخاص، ومعالجه المتطور "MеdiaTek 6739"، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، والبطارية الخاصة التي أتت بسعة 4650 ميللي أمبير.

المصدر: 4apk

إقراء أيضاً
الكشف عن إحصائية مثيرة لعدد المقيمين الذين غادروا السعودية
خطوة سعودية جديدة تجاه تركيا
تنسيق عمل مشترك بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة العسكرية المصرية
صندوق النقد يكشف مفاجأة صادمة عن الجنيه المصري
أمير سعودي يفتتح أفخم دار سينما في الشرق الأوسط.
لماذا يسعى الصندوق السيادي السعودي لاقتراض 8 مليارات دولار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس