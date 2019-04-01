قتلى وجرحى من «الحوثيين» في سلسلة غارات جوية للتحالف

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الأربعاء، 17 ابريل 2019 م سلسلة غارات جوية مساندة للعمليات العسكرية لقوات الجيش الوطني في محافظة صعدة.
وحسب موقع الجيش فقد استهدفت مقاتلات التحالف العربي تحركات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف شمال شرق المحافظة.
وطالت الغارات تعزيزات قتالية للمليشيا، كانت في طريقها لدعم عناصرها عند المواقع التي خسرتها اليوم الأربعاء في المديرية ذاتها.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم.