مجلس التعاون الخليجي يزف بشرى سارّة لكافة طلاب المدارس اليمنية

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وافقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 م على طباعة الكتاب المدرسي لكافة المدارس اليمنية ابتداءً من العام الدراسي القادم بناء وفقا لطبعة عام 2014م.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير التربية للتعليم الدكتور عبدالله لملس ومسئولين من المملكة العربية السعودية والامارات والكويت، والامانة العامة لدول المجلس والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

واشاد وزير التربية والتعليم بجهود دول المجلس المساندة لليمن في كافة المجالات، لافتاً الى ان طباعة الكتاب تمثل رافداً قوياً للعملية التعليمية ودعماً مهماً للقطاع التربوي في اليمن .

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية لقطاع المشاريع والتجهيزات عمر باسليم ورئيس المكتب الفني عبدالله عثمان.