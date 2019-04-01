قرار غير متوقع أسعد السعوديين قتلى وجرحى من «الحوثيين» في سلسلة غارات جوية للتحالف مجلس التعاون الخليجي يزف بشرى سارّة لكافة طلاب المدارس اليمنية لأول مرة.. وفي لقاء تاريخي الملك يجتمع بقايدة الإخوان المسلمين لماذا أرسلت الامارات محمد دحلان الى السودان بصحبة وفد إماراتي رفيع اختيار امرأة حوثية ضمن قائمة الـ100 شخصية المؤثرة حول العالم للعام 2019م.. من هي؟ الاعلان عن نتائج التحقيقات في ”7 غارات خاطئة“ للتحالف لماذا استقبل ملك الأردن وزير الدفاع القطري ؟ رئيس دولة يطلق النار على رأسه محاولا الانتحار أمام الشرطة .. لهذا السبب عادات غذائية تقتل ملايين البشر
وافقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 م على طباعة الكتاب المدرسي لكافة المدارس اليمنية ابتداءً من العام الدراسي القادم بناء وفقا لطبعة عام 2014م.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير التربية للتعليم الدكتور عبدالله لملس ومسئولين من المملكة العربية السعودية والامارات والكويت، والامانة العامة لدول المجلس والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.
واشاد وزير التربية والتعليم بجهود دول المجلس المساندة لليمن في كافة المجالات، لافتاً الى ان طباعة الكتاب تمثل رافداً قوياً للعملية التعليمية ودعماً مهماً للقطاع التربوي في اليمن .
حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية لقطاع المشاريع والتجهيزات عمر باسليم ورئيس المكتب الفني عبدالله عثمان.