لماذا أرسلت الامارات محمد دحلان الى السودان بصحبة وفد إماراتي رفيع

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - وكالات

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تداولت أنباء وفق مصادر سودانية مطلعة أن الوفد الإماراتي المتواجد في السودان، يضم من بين أعضائه محمد دحلان القيادي الفلسطيني الهارب والمقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،.

بحسب ما نقله الصحفي والإعلامي القطري جابر الحرمي. وكتب الحرمي على حسابه في تويتر : " مصادر سودانية تؤكد أن الوفد الإماراتي المتواجد في السودان يضم من بين أعضائه محمد دحلان المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي ورجل الموساد وطه عثمان مدير مكاتب البشير سابقا والذي افتضح أمر محاولته تنفيذ انقلاب بتدبير من الامارات والسعودية في 2017 فهرب الى الرياض".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قال في بيان له اليوم إن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقى وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا رفيع المستوى، وبالتوازي مع ذلك التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في الرياض.

ومن اللافت أنه لم يتم الكشف عن أسماء ولا صفات الشخصيات المكونة للوفد المشتركة التي حضرت اللقاء مع الفريق الأول عبد الفتاح البرهان.

وبحسب بيان المجلس فإن الوفد أعرب عن استعداده لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة، مضيفا أن الوفد التقى كذلك الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الذي بحث مع الوفد ما وصفها بالعلاقات المتميزة بين السودان والسعودية وأبو ظبي.

كما أعلنت أيضا القاهرة اليوم الأربعاء، أن وفدا مصريا رفيع المستوى سيزور السودان، للوقوف على آخر التطورات فيها، بعد زيارة وفد سعودي إماراتي مشترك للخرطوم ولقائه مع رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبالتزامن مع زيارة الوفد السعودي الإماراتي المشترك للسودان، استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بعد أن أعرب الحليفان الخليجيان عن دعمهما المجلس العسكري في السودان. وبحسب الوكالة فإن ولي عهد أبو ظبي ناقش مستجدات الأحداث في المنطقة مع الملك السعودي بحضور ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.