عادات غذائية تقتل ملايين البشر

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يؤدي سوء التغذية إلى وفاة شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص في العالم حسبما تشير دراسة جديدة.

تكشف دراسة علمية نشرتها مجلة "ذي لانسيست"، أن الإفراط في استهلاك بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة والملح والسكر، وعدم تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات والبقوليات يشكل السبب الرئيس لأمراض القلب والسرطان.

تشير إحصائيات إلى أن قرابة 11 مليون حالة وفاة على مستوى العالم في عام 2017 تعود أسبابها إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب "دويتشه فيله"، التي أشارت إلى قول باحثين أن بعض الأنظمة الغذائية قد تنطوي على مخاطر أكبر من أي عامل آخر بما في ذلك تدخين السجائر.

ولفتت "دويتشه فيله" إلى قول شتيفان لوركوفسكي، الباحث الألماني الذي شارك في تقرير الدراسة، أن سوء التغذية يختلف من بلد لآخر باختلاف القدرة الشرائية.

وسوء التغذية هو انخفاض نسبة الخضروات والفواكه والألياف والحبوب والاعتماد شبه الكلي على أطعمة تحتوي على نسب عالية من النشويات والدهون.