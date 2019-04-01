الكشف عن إحصائية مثيرة لعدد المقيمين الذين غادروا السعودية

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت شركة خاصة بالاستثمارات في السعودية عن إحصائية مثيرة لعدد المقيمين الوافدين الذين غادروا المملكة بشكل نهائي خلال العامين الماضيين.

وبحسب شركة "جدوى للاستثمار"، فإن مجموع الوافدين الذين غادروا المملكة، خلال العامين الماضيين، بلغ نحو 1.6 مليون.

وبحسب شركة "جدوى للاستثمار"، فإن "سبب مغادرة الأجانب هو رفع رسوم العمالة الأجنبية في يناير 2018، ورسوم مرافقي العمالة الأجنبية في يوليو 2017".

وذكرت الشركة أن "جميع القطاعات الاقتصادية شهدت تراجعا في عدد العاملين الأجانب خلال العام الماضي 2018، كان أكثرها قطاع التشييد بنحو 910 آلاف أجنبي، فيما شهد قطاع التجارة -الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة- مغادرة 340 ألف عامل أجنبي".

ولفتت الشركة إلى وجود قطاعات سجلت ارتفاعا في توظيف السعوديين خلال 2018، شملت قطاع الخدمات الاجتماعية بنحو 52 ألف سعودي، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 43 ألفا، إضافة إلى توظيف نحو 20 ألفا في قطاعي الخدمات المالية والبريد والاتصالات، و10 آلاف آخرين في قطاع التعدين والمحاجر.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع ازديادا في حالات السعودة داخل قطاع التجارة، التي بدأت في هذا القطاع في أيلول/ سبتمبر.