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هجوم مسلح يستهدف موكب محافظ يمني ومصدر رسمي يكشف عن مصيره

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص
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المهرة

افاد مصدر رسمي في السلطة المحلية بمحافظة المهرة ، اليوم الاربعاء ، بتعرض محافظ المحافظة راجح سعيد باكريت لمحاولة اغتيال.

وقال المصدر لموقع مأرب برس ان موكب المحافظ تعرض لاطلاق نار كثيف اثناء مروره في احد شوارع مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة ، حيث كان عائدا من محافظة حضرموت.

واضاف : «محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بخير ولم يصب بأي أذى، والتحقيقات جارية لكشف من اطلقوا النار على موكبه».

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