حزب العدالة والتنمية يسقط في إسطنبول

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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أظهرت نتائج الانتخابات المحلية في ولاية إسطنبول حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتاً مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتاً.

وذلك وفقاً لما أعلنه محامي حزب الشعب الجمهوري “سليمان تروكار” الذي يتابع إجراءات الانتخابات باسم الحزب، للصحفيين، عند مجيئه إلى لجنة الانتخابات في ولاية إسطنبول، من خلال محضر سجلات نتائج الانتخابات.

وحصل مرشح حزب السعادة نجدت غوكجنار على 103 آلاف و364 صوتاً، ومرشح حزب تركيا المستقلة سليم كوتيل على 27 ألفا و87 صوتا، ومرشحة الحزب الشيوعي التركي زهراء غونر على 10 آلاف و349 صوتاً، ومرشح حزب الوطن التركي مصطفى إيلكر على 15 ألفا و428 صوتا، في حين حصل مرشح الحزب الديمقراطي أرسان غوك غوز على 22 ألفا و268 صوتا، وحزب اليسار الديمقراطي معمر آيدن على 30 ألفا و884 صوتاً.