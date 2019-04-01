حديث حكومي عن ”عظمة حزب الإصلاح“

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قال وزير النقل، صالح الجبواني، إن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أثبت نكران ذات منقطع النظير، وذلك من خلال التوافق على ترشيح النائب سلطان البركاني، رئيسا للبرلمان، خلال انعقاد جلسة البرلمان في سيئون، السبت الماضي.
وأوضح الجبواني، في تغريدة له على منصة التدوين الأصغر "تويتر"، رصدها ”مأرب برس“، أن "إعلان الإئتلاف الوطني للقوى السياسية اليمنية، خطوة أستراتيجية نحو هزيمة الإنقلاب الحوثي وإستعادة الدولة".
وأكد الجبواني، أن "المؤتمر أثبت أنه حزب كبير لازال لديه الكثير، وأثبت الإصلاح نكران ذات منقطع النظير، رغم دوره الإستراتيجي في التصدي للإنقلاب".
وأشار إلى أن "الأحزاب الصغرى نتمنى أن يكون إعلان الإئتلاف عودة وعي". حسب تعبيره.
وأعلن السبت الماضي، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، عن الإئتلاف الوطني للقوى السياسية اليمنية، والمكونة من 16 حزبا يمنيا، وذلك لدعم الشرعية بقيادة الرئيس هادي، وإنهاء الإنقلاب، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان لأول مرة منذ خمسة أعوام.