الاعلان عن دعم قطري لليمن

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تبرع رجل الأعمال القطري، ثاني بن عبدالله آل ثاني، بـ 13 مليون و260 دولار، لمساعدة النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، بحسب ما ذكرت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وأعلن بيان صادر عن المفوضية الأربعاء 17 ابريل/نيسان، عن توقيع المفوض السامي فيليبو غراندي، وآل ثاني، اتفاقا بهذا الخصوص، بمدينة جنيف السويسرية، خلال وقت سابق. وذكر أن مبلغ 35 مليون و215 ألف و260 دولار، يعد أكبر مبلغ يتم التبرع به بشكل فردي للمفوضية السامية، في تاريخها.



وأوضح أن الاتفاق الذي تم توقيعه، ينص على تخصيص 13 مليون و260 دولار، للنازحين، والمتضررين من الحرب في اليمن. فيما ستخصص 22 مليون و215 ألف دولار، لمسلمي الروهينغا، المقيمين في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش.



وحسب البيان، سيتم توزيع المبلغ، وفق "برنامج الزكاة"، الذي أطلقته المفوضية في 2016، ويهدف إلى جمع التبرعات وتوزيعها على شكل مساعدات، وفق المبادئ الإسلامية.



ونقل البيان، عن غراندي، وصفه لهذا التبرع، بـ"المساعدة غير العادية". من جهته قال آل ثاني، أنه يتشرف بمساعدة المحتاجين.