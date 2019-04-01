عادات غذائية تقتل ملايين البشر السلطات السعودية تطلق سراح فنان يمني شهير بعد نحو شهرين من اعتقالة.. ماهي تهمته؟ ”الحكومة الشرعية“ تعترف بفشلها في ”الحسم عسكريا“ طيلة 4 سنوات وتكشف عن خيارها البديل في حال فشل تنفيذ ”اتفاق ستوكهولم“ الكشف عن إحصائية مثيرة لعدد المقيمين الذين غادروا السعودية الحكومة اليمنية تتحدث عن خلافها مع ”الإمارات“ وتكشف عن ”خطوة هامة“ ستوقف عبثها وتطوي صفحة تشكيلاتها المسلحة زوج فنانة عربية يتبرع بأكثر من 56 مليار لإعادة بناء كنيسة نوتردام بفرنسا هجوم مسلح يستهدف موكب محافظ يمني ومصدر رسمي يكشف عن مصيره حزب العدالة والتنمية يسقط في إسطنبول حديث حكومي عن ”عظمة حزب الإصلاح“ الاعلان عن دعم قطري لليمن
تبرع رجل الأعمال القطري، ثاني بن عبدالله آل ثاني، بـ 13 مليون و260 دولار، لمساعدة النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، بحسب ما ذكرت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأعلن بيان صادر عن المفوضية الأربعاء 17 ابريل/نيسان، عن توقيع المفوض السامي فيليبو غراندي، وآل ثاني، اتفاقا بهذا الخصوص، بمدينة جنيف السويسرية، خلال وقت سابق. وذكر أن مبلغ 35 مليون و215 ألف و260 دولار، يعد أكبر مبلغ يتم التبرع به بشكل فردي للمفوضية السامية، في تاريخها.
وأوضح أن الاتفاق الذي تم توقيعه، ينص على تخصيص 13 مليون و260 دولار، للنازحين، والمتضررين من الحرب في اليمن. فيما ستخصص 22 مليون و215 ألف دولار، لمسلمي الروهينغا، المقيمين في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش.
وحسب البيان، سيتم توزيع المبلغ، وفق "برنامج الزكاة"، الذي أطلقته المفوضية في 2016، ويهدف إلى جمع التبرعات وتوزيعها على شكل مساعدات، وفق المبادئ الإسلامية.
ونقل البيان، عن غراندي، وصفه لهذا التبرع، بـ"المساعدة غير العادية". من جهته قال آل ثاني، أنه يتشرف بمساعدة المحتاجين.