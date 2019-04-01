ضجة واسعة بعد تعرض مواطن يمني للسخرية والإهانة في سلطنة عمان ومصادر رسمية توضح وتعتذر.. شاهد

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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اثار مقطع فيديو قصير لمواطن يمني يرتدي الزي العماني ويقيم في السلطنة ضجة واسعة ، بسبب ما دار من حوار مع شخص آخر مجهول الهوية ، قيل انه احد رجال الامن وهو من قام بتصوير الفيديو .

وفي الفيديو الذي (شاهده مأرب برس) وتم تدواله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، وجهه المجهول سؤالا للمواطن اليمني ساخرا من ارتدائه الزي العماني بالقول : «حاليا انت يمني ولابس لبس عماني ليش» ، ما اعتبره ناشطون يمنيون اهانة في حق مواطن يمني يقيم في السلطنة.

وتفاعلت هذه القضية حتى وصلت الى شرطة عمان التي اضطرت للرد والتوضيع بتغريدة تابعها مأرب برس على حسابها الرسمي في تويتر .

وقالت الشرطة «تابعت الشرطة ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي عبر مقطع مرئي بسؤال أحد الأشقاء اليمنين عن ارتداء الزي الوطني العماني وتوضح أن ذلكم الحديث لم يصدر عنها وليس في محيط دائرتها».

وتابعت «كما أن السلطنة تعامل الأشقاء اليمنيين معاملة العماني، وعلى الأشخاص التثبت من حقيقة الوقائع قبل تداولها». وهو نفي رسمي من الشرطة بشأن علاقة رجال الامن في السلطنة في الواقعة .

الى ذلك أفاد مصدر عماني مسؤول، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية في السلطنة تحقق في حادثة تعرض مواطن يمني للإهانة من قبل مسؤولين أمنيين.

ونقل «المهرة بوست» عن المصدر قوله "نعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتسبب في تصوير مواطن يمني ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن السلطنة في حال تم التحقق من صحة الفيديو، تعتذر للشعب اليمني الابي.

وأكد أن سلطنة عمان شعبا وحكومة لا ترضى لليمنيين الا العزة والكرامة، وما حدث تصرف شخصي لا يعبر عن مكانة الشعب اليمني العزيز في قلوب اخوتهم العمانيين".