تعرض المقاومة في جبهة مشتعلة لخذلان كبير من الشرعية والتحالف والحوثي يحقق تقدما خطيرا

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم الاربعاء ، بتعرض المقاومة الشعبية في جبهة ذي ناعم لخذلان كبير من الشرعية والتحالف تسبب في سقوط موقع استراتيجي مهم بيد مليشيات الحوثي.

وأكدت المصادر في حديث لموقع مأرب برس «ان الحوثيين حققوا اليوم الاربعاء تقدما وتمكنوا من السيطرة على جبل حلموس الاستراتيجي الواقع في مديرية ذي ناعم بالبيضاء».

وكانت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية تحدث مساء امس عن هجوم كبير للميليشيات الحوثية باستخدام الاليات الثقيلة " دبابات - بي ام بي - عيارات " باتجاه جبل حلموس الإستراتيجي ومواقع المقاومة بمديرية ذي ناعم .

ووجهت قيادة المقاومة ، قبل سقوط الجبل، مناشدة عاجلة الى قيادة الشرعية والتحالف بسرعة التدخل والإسناد واستهداف الآليات الثقيلة للميليشيات الإنقلابية ، الا ان ذلك لم يتم.

وتكمن اهمية جبل حلموس في انه يطل على مواقع كثيرة في ذي ناعم ومديرية الزاهر، كما ان سيطرت الحوثيين عليه يجعل ظهر المقاومة مكشوفا ويسهل على المليشيات استهداف مواقعهم.

و يعد جبل حلموس الإستراتيجي اعلى قمة بمديرية ذي ناعم ويطل على كافة مناطق بمديرية ذي ناعم بآل عمر و أجزاء كبيرة من مديرية الزاهر بآل حميقان و السيطرة عليه يسهل وصول ميليشيات الحوثي الى مناطق يافع بلحج لان الجبل يسيطر ناريا على الخط الاسفلتي إلى محافظة لحج.

وتدور منذ اربعة ايام معارك عنيفة في جبهة ذي ناعم ، كثفت فيها المليشيات من هجماتها ، في وقت حذر ناشطون من تكرار سيناريو حجور في ذي ناعم التي تقاوم الحوثي منذ اربع سنوات بامكانيات بسيطة وقليلة.