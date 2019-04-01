مأرب تكرام طلابها المبدعين في عشرة مجالات ..

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

عدد القراءات 277

كرمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب و مكتب التربيه والتعليم اليوم الطلاب المبدعين الفائزين بالمراكز الاول والثاني في مجالات جائزة محافظ المحافظة للطلاب المبدعين التي اطلقت هذا العام لاول مرة بهدف تشجيع الابداع والابتكار في عدد من المجالات الادبية والعلمية والتطبيقية والفنية.

حيث جرى في ختام المسابقة اليوم تكريم 22 فائزا بجوائز مادية وشهائد تقديرية من قبل وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان.

وتنافس في المسابقة التي استمرت 45 يوما 261 متسابقا ومتسابقة منهم 158 طالبة من مختلف مدارس مديريات المحافظة وشملت المسابقة عشرة هي: القرآن الكريم، التطريز، القصة القصيرة، كتابة المقالة، اضافة الى الرسم، الشعر ،الابتكارات، الانشاد، والنص المسرحي..

فيما حجبت الجائزة في مجالي النحت و الخط لعدم اهلية الاعمال المقدمة للجائزة. وخلال التكريم أشار وكيل المحافظة الفاطمي الى اهمية تنظيم مثل هذه المسابقات والجوائز النوعية لتشجيع الطلاب المبدعين في كافة المجالات الابداعية وتنمية مواهبهم...

مهنئا الفائزين بجوائز المسابقة في مختلف المجالات، متمنيا على بقية الطلاب المبدعين في الاعوام المقبلة ان يستعدوا من وقت مبكر ليكونوا في ركب التنافس لنيل هذا الشرف. وأكد الوكيل الفاطمي اهتمام السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة بقطاع التعليم كونه حجز الزاوية في التنمية والبناء..

مشيرا الى ان هذه الجائزة ماهي الا واحدة من اوجه الدعم الهادف الى الارتقاء بقطاع التعليم ورفع مستوى التحصيل العلمي وجودة مخرجاته وتشجيع التنافس في الابداع الخلاق واكتشاف وتنمية مواهب الطلاب المبدعين واختراعاتهم وتطويرها من اجل ان يفيدوا انفسهم ويستفيد منهم الوطن في المستقبل.

من جانبه قدم مدير عام مكتب التربيه والتعليم الدكتور علي العباب تعريفا تفصيليا عن جائزة محافظ المحافظة التي تم اطلاقها هذا العام لاول مرة والمجالات التي شملتها ومراحل التنافس بين الطلاب والطالبات من كافة مديريات المحافظة. واوضح الدكتور العباب أن اطلاق هذه الجائزة يأتي بهدف التطور والتفوق العلمي ولتكون رافدا لتحفيز الطلاب والطالبات لإظهار وإكتشاف مواهبهم وإثراء روح التنافس بينهم لتحقيق أعلى مستويات التفوق العلمي.

هذا وكان وكيل المحافظة الفاطمي ومدير عام مكتب التربية الدكتور العباب قد افتتحا معرضا يضم الاعمال الفنية والتشكيلية والابداعية للطلاب والطالبات المنتافسين في مختلف مجالات الجائزة وفي مختلف مراحلها.

حضر رئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل ومديرعام فرع جهاز الامن السياسي بالمحافظة العميد ناجي حطروم، ومديرعام مكتب المالية ناصر العبيدي،و مديرعام مكتب التعليم الفني والمهني ناجي الحنيشي، ومدير مكتب محافظ المحافظة محمد البازلي. ..