الكشف عن موعد ومكان جديد لانعقاد البرلمان ولماذا أعلن المجلس اختتام جلساته في سيئون

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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كشف نائب رئيس مجلس النواب للشؤون الفنية والتنظيمية النائب المهندس محسن علي باصرة عن موعد استئناف مجلس النواب عقد جلساته ومكان انعقادها واسباب رفع جلساته التي بدات السبت الماضي واستمرت حتى امس الثلاثاء في سيئون (شرق اليمن) .

وقال باصرة ان المجلس سيستأنف جلساته بعد عيد الفطر في العاصمة المؤقتة عدن وهو المأمول، وإن لم يتمكن ففي أي محافظة من محافظات الدولة الاتحادية ،حد تعبيره.

وواضح باصرة في تصريحات صحفية نقلها (حضرموت بوست) إن مجلس النواب يجتمع عادة في الدورات الاعتيادية أسبوعين ويرفع جلساته ثم يعود بعد أسبوعين ويجتمع إلا في حالة تقدمت الحكومة ببرنامج حكومة بيان مالي .

واكد نائب رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس في حالة انعقاد حتى ينهي عملة من البيان المالي أو برنامج الحكومة كان استمر أسبوعين أو أكثر فلا يرفع جلساته حتى ينهي أعماله.

وقال باصرة : إن دورتنا التي دعا لها رئيس الجمهورية دورة غير اعتيادية تستمر حتى تنهي جدول اعمالها وهذا اللي حصل ؛ أنهى المجلس برنامج جدولة دورته غير الاعتيادية والمتمثل في إنتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس ومناقشة واقرار ميزانية ٢٠١٩م و كذلك ناقش قضايا عامة خدميه وأمنية بالمحافظات وشكل لجنة لانتهاكات الحوثي الانقلابي ، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون يعتبر جماعة الحوثي جماعة إرهابية وأحال المشروع للجنة المختصة وأصدر بيان عن الاوضاع بالبلاد ورفع جلساته .

ونوه نائب رئيس مجلس النواب باصرة إلى أن للمجلس شهرين اجازه حسب لائحة المجلس وهي شهري رمضان ويناير من كل عام ، وقد رفع المجلس جلساته لانتهاء جدول اعمالة ولقرب اجازه رمضان وليس لاي امر آخر .