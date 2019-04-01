أسعار الصرف تواصل الصعود والبنك يصدر تعميمين مهمين - مصدر مصرفي يكشف أسباب عدم استقرار سوق العملة

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت تعاملات سوق العملة في اليمن اليوم الاربعاء عدم استقرار في اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني .

وقال مصدر مصرفي لموقع مأرب برس ان اضطراب السوق سببه عودة المضاربين بالعملة وغياب الدور الرقابي على شركات ومحال الصرافة من قبل الجهات المختصة ، اضافة الى عدم تحديد البنك المركزي تسعيرة موحدة للصرف يلتزم بها الصرافين .

وكان المركزي وجه يوم امس بالتوقف عن بيع وشراء العملات واعلنت بعض شركات الصرافة التزامها بتلك التوجيهات ، في وقت سجلت اسعار الصرف ارتفاعا جديدا بعد فترة تعافي قصيرة شهدتها العملة المحلية.

فيما يلي آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم الاربعاء 17 ابريل ، مع الاشارة الى ان الارقام ليست ثابتة وتتغير :

الدولار

شراء 510

بيع 518

السعودي

شراء 134

بيع 136

في سياق متصل اصدر البنك المركزي تعميمان مهمان اطلع عليهما (مأرب برس) الاول، موجه الى شركات ومنشآت الصرافة حول عدم التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة.

والتعميم الثاني للبنوك وشركات الصرافة حول مكافحة غسل الأموال ، كما هو موضحا في الوثائق المرفقة اسفل هذا الخبر.