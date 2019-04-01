آخر الاخبار

لمن يتجاوز عمره الـ 40 عاما.. مسكن متداول بكثرة يؤدي للوفاة هادي يواجه المبعوث وكبير المراقبين بمطلب واحد ويحذرهما من سيناريو خطير قاتل لليمنيين استدعاء البركاني الى الرياض وتفاصيل اجتماعين عقدا هناك مأرب تكرام طلابها المبدعين في عشرة مجالات .. الكشف عن موعد ومكان جديد لانعقاد البرلمان ولماذا أعلن المجلس اختتام جلساته في سيئون أسعار الصرف تواصل الصعود والبنك يصدر تعميمين مهمين - مصدر مصرفي يكشف أسباب عدم استقرار سوق العملة اعتقال أحد كبار المسئولين في السودان بعد عودته من قطر ماذا يعمل وفدا سعوديا اماراتيا رفيع المستوى في السودان؟ ليلة سقوط الدون كريستيانو وتألق الاسطورة ميسي اتفاق سري لنفي «البشير» إلى هذه الدولة العربية

سبأفون .. أصالة وتواصل

أسعار الصرف تواصل الصعود والبنك يصدر تعميمين مهمين - مصدر مصرفي يكشف أسباب عدم استقرار سوق العملة

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 1783

شهدت تعاملات سوق العملة في اليمن اليوم الاربعاء عدم استقرار في اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني .

وقال مصدر مصرفي لموقع مأرب برس ان اضطراب السوق سببه عودة المضاربين بالعملة وغياب الدور الرقابي على شركات ومحال الصرافة من قبل الجهات المختصة ، اضافة الى عدم تحديد البنك المركزي تسعيرة موحدة للصرف يلتزم بها الصرافين .

وكان المركزي وجه يوم امس بالتوقف عن بيع وشراء العملات واعلنت بعض شركات الصرافة التزامها بتلك التوجيهات ، في وقت سجلت اسعار الصرف ارتفاعا جديدا بعد فترة تعافي قصيرة شهدتها العملة المحلية.

فيما يلي آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم الاربعاء 17 ابريل ، مع الاشارة الى ان الارقام ليست ثابتة وتتغير : 

الدولار

 شراء 510

بيع 518

السعودي 

شراء 134

بيع 136

في سياق متصل اصدر البنك المركزي تعميمان مهمان اطلع عليهما (مأرب برس) الاول، موجه الى شركات ومنشآت الصرافة حول عدم التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة.

والتعميم الثاني للبنوك وشركات الصرافة حول مكافحة غسل الأموال ، كما هو موضحا في الوثائق المرفقة اسفل هذا الخبر.

التعميم الاول

التعميم الثاني

إقراء أيضاً
هادي يواجه المبعوث وكبير المراقبين بمطلب واحد ويحذرهما من سيناريو خطير قاتل لليم
استدعاء البركاني الى الرياض وتفاصيل اجتماعين عقدا هناك
مأرب تكرام طلابها المبدعين في عشرة مجالات ..
الكشف عن موعد ومكان جديد لانعقاد البرلمان ولماذا أعلن المجلس اختتام جلساته في سي
ماذا قالت حكومة الشرعية عن «فيتو ترمب» وما علاقة 80 الف مواطن أمريكي بـ القرار؟
اليمن تعلن موقفا واضحا من الانقلاب في السودان وتصدر بيانا مهما
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس