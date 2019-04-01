اعتقال أحد كبار المسئولين في السودان بعد عودته من قطر

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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أفادت شبكة (CNN) الأمريكية نقلاً عن شهود عيان، أن رئيس البرلمان السوداني، عمر إبراهيم، اعتقل الثلاثاء في مطار الخرطوم عائدا من العاصمة القطرية، الدوحة، حيث كان مشاركًا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العالمي.

وتزامن ذلك مع نقل الرئيس المخلوع، عمر البشير إلى سجن كوبر، مساء الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة، وفقًا لمسؤولين مطلعين.

وأضاف المسؤولان لـCNN أن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.

وكان مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي قالوا إن الرئيس المخلوع "متحفظ عليه في مكان آمن" دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه حزب المؤتمر الوطني السوداني (الحزب الحاكم سابقًا)، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج "الفوري" عن عدد من قادته وأعضائه وحذر من تأخير الانتقال السلمي للسلطة بسبب الخطوات التي يتخذها المجلس.

وحذر الحزب من الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري، قائلاً إنها ستساهم في تأخير الانتقال السلمي والسلس للسلطة