ليلة سقوط الدون كريستيانو وتألق الاسطورة ميسي

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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حسم برشلونة تأهله لنصف نهائي دوري الابطال بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنتيجة 3-0 على ملعب كامب نو.

وسجل ميسي الذي كان متالقا ثنائية ليقود برشلونة للفوز على يونايتد، وأضاف كوتينيو الثالث، ليعبر الفريق الكتالوني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-0).

وافتتح الأرجنتيني ليو ميسل التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة 16، بعدما نجح في استخلاص الكرة من أشلي يونج، ومر من اللاعب فريد، وسدد كرة يسارية مقوسة، سكنت شباك الحارس الإسباني دي خيا، ثم عاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني، بعدما استغل ارتباك دفاع اليونايتد، وسدد كرة بيمناه، فشل دي خيا في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 0/2.

وفى الشوط الثانى، أضاف فيلبى كوتينيو الهدف الثالث فى الدقيقة 61، بعد تسديدة صاروخية، لم يستطع دى خيا التصدى لها، لينتهى اللقاء بفوز برشلونة 0/3.

بتلك النتيجة، تأهل برشلونة إلى نصف النهائى بمجموع المباراتين 0/4، رفقة أياكس أمستردام الذى أطاح بيوفنتوس الإيطالى.

وحقق فريق أياكس أمستردام الهولندى فوزًا مهمًا على مضيفه يوفنتوس الإيطالى بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء، على ملعب أليانز استاديوم، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل بضربة رأسية، بعد ركنية لعبها بيانيتش فى الدقيقة 28، وعاد الحكم لتقنية الفيديو، للشك في وجود خطأ على بونوتشى، ولكن احتسب الهدف، وفى الدقيقة 34، نجح أياكس فى معادلة النتيجة عن طريق فان دى بيك، بعد تمريرة من حكيم زياش، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفى الشوط الثانى، كثف أياكس محاولاته بحثًا عن الهدف الثانى، ونجح فى إحراز الهدف الثانى عن طريق المدافع ماتياس دى ليخت برأسية قوية فى الدقيقة 67 بعد ركنية لعبها شون، ثم سجل حكيم زياش هدفًا ثالثا، ولكن الحكم ألغاه بداعى التسلل، لينتهى اللقاء بفوز أياكس 1/2.

تأهل أياكس إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بمجموع المباراتين 2/3، رفقة برشلونة الإسبانى.

وسيلتقي برشلونة في نصف النهائي الفائز من مباراة اليوم بين ليفربول وبورتو فيما يواجه اياكس المتأهل من المباراة الاخرى التي تجمع الفريقين الانجليزين مان سيتي وتوتنهام.