مصادر في عائلة البشير تكشف الى أين تم نقله ليل أمس وأين كان محتجزا

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت مصادر أمنية اليوم الاربعاء أنه تم نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم.

كما ذكر مصدران من عائلة البشير أنه نُقل إلى السجن في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش يوم الخميس الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع.

من جهته، قال مصدر في السجن إن البشير محتجز الآن في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.

الى ذلك اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، في مطار الخرطوم، رئيس البرلمان إبراهيم عمر، حسب ما أكدت مصادر اعلامية متطابقة