اليمن تعلن موقفا واضحا من الانقلاب في السودان وتصدر بيانا مهما

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت اليمن، اليوم الاربعاء موقفها من التطورات الاخيرة في السودان وما تبعها من انقلاب عسكري وعزل الرئيس البشير من منصبه واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يحكم البلد.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ، أكدت الجمهورية اليمنية دعمها لخيارات الشعب السوداني الشقيق والخطوات والإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري.. داعية الى احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلع عليه مأرب برس «تتابع الجمهورية اليمنية باهتمام وحرص بالغين تطورات الأوضاع في السودان ، انطلاقاً من الأواصر المتينة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ولما يحظى به السودان من أهمية في محيطة العربي والإقليمي والدولي ».

وأكدت على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان والحفاظ على امنه واستقراره بما يحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني العزيز.

ويتطابق موقف اليمن مع موقف دول بارزة في التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والامارات.

والسودان جزء من التحالف العربي واعلنت يوم امس استمرار قواتها في اليمن حتى تحقيق اهداف التحالف.