الإمارات تعلق على إستخدام ترامب الفيتو لدعم التحالف باليمن

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمرار الدعم للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، إشارة إيجابية على عزم الولايات المتحدة المستمر دعم حلفائها.

وبيَّن "قرقاش" في تغريدتين على "تويتر" أن المصالح الاستراتيجية المشتركة أصبحت مقدمة بشكل أفضل مع هذا الالتزام الواضح.

وواصل: "التحالف يستمر في العمل بدون توقف لدعم السلام وفق اتفاقية استوكهولم التي قادتها الأمم المتحدة، وكذلك لدعم التزامها تجاه الأبعاد الانسانية والسياسية للأزمة اليمنية"، مشيرا إلى أن قرار ترامب استراتيجي وجاء في الوقت المناسب.