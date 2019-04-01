محافظة جنوبية تابعة للشرعية تقر جرعة سعرية في مادة البترول

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مأرب

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أقرت شركة النفط اليمنية في مدينة عدن، جنوبي البلاد، زيادة 400 ريال لصفيحة البترول 20 لتر في أحدث جرعة تقرها الشركة منذ أشهر بالتوازي مع بدء أزمة في مادة البترول الأسبوع الماضي.

عامل في أحد محطات البترول شرقي عدن، قال إن السعر الجديد للتر البترول سيكون بـ315 ريال، في حين أن سعر الصفيحة 20 لتر ستصبح بـ6300.

الجرعة الجديدة في سعر مادة البترول تأتي بالتزامن مع أزمة تشهدها مدينة عدن والمدن المجاورة لها في البترول.

على صعيد متصل يواصل محتجون يعملون في شركة النفط اليمنية تنظيم وقفات أمام مبنى المحافظة في مديرية المعلا احتجاجًا على قيام نافذين في مصافي عدن بإنشاء مساكب وقود مخالفة للقانون