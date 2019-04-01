الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 1808

كشفت مصادر ليبية عن رسالة خطيرة بعث بها اللواء المنشق خليفة حفتر إلى جنوده قبل ساعات. ونقلت "الجزيرة" عن مصادر ليبية قولها إن "حفتر" بعث برسالة لجنوده عبر "اللاسلكي" طالبًا منهم ضرورة دخول طرابلس فجر اليوم "بأي ثمن" ،.

وذلك بعد تداول أنباء عن مطاردة قوات الوفاق الوطني لنجله "خالد" و احتمالية أسره. و نشر مدونون ليبيون صورة للبطاقة الأمنية لنجل حفتر " خالد خليفة بالقاسم حفتر"، والتي وجدت في سيارة تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الوفاق الوطني .

، حيث تركها، ولاذ بالفرار بحسب ما تم تداوله. وتحمل البطاقة الأمنية التي تم العثور عليه رقم 37825 باسم " خالد بالقاسم خليفة حفتر"، بصفة " آمر اللواء"، والتي صدرت في 26 مارس الماضي، وصالحة للسريان بها لمدة ستة شهور. وكانت قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا تمكنت من تحقيق تقدم ميداني في دحر قوات ومليشيات حفتر ،.

بالإضافة إلى الحصول علي كثير من المؤن والعتاد. ونشر مدونون ليبيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا للغنائم التي حازها الجيش الليبي من حفتر، حيث تمكنت القوات من السيطرة على 14سيارة مسلحة ودبابتين وعدد من الأسرى من بينهم مرتزقة.

كما انتشرت صور تظهر ترك مليشيات حفتر لعتادهم ، حيث لاذوا بالفرار. كما سيطرت قوات حكومة الوفاق بالكامل علي (السواني - الزهراء والعزيزية). وعلى الصعيد الدولي قالت الأمم المتحدة إن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة التي نعترف بها في ليبيا. يأتي هذا عقب تصريحات للسراج أن الاعتداءات الخطيرة على طرابلس ومدن أخرى بدأت خلال أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة للعاصمة.

وأضاف أنه ترتكب الآن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في طرابلس من قبل القوات المعتدية. وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، قد دعت قبل أيام مجلس الأمن، إلى التحرك من أجل وقف هجوم قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس، معربة عن أسفها لانقسام المجتمع الدولي حول ليبيا.

وخلفت المعارك العنيفة التي دارت الجمعة الماضية بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات المشير خليفة حفتر في ضاحية طرابلس الجنوبية، عشرات القتلى وآلاف النازحين