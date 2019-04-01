ميسي يواصل ورونالدو يغادر.. أياكس وبرشلونة في نصف نهائي الأبطال

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قلب أياكس الهولندي الطاولة على مضيفه يوفنتوس الإيطالي وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد ليعبر لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ فترة طويلة، في حين لحق برشلونة به بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه مانشستر يونايتد.

فعلى أرضية ملعب يوفنتوس أرينا، تقدم اليوفي عند الدقيقة 28 عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يتعادل أياكس عند الدقيقة 34 عبر دوني فان دي بيك.

وفي الشوط الثاني، خطف الفريق الهولندي العريق هدف التأهل عبر قائده ماتيس دي ليخت عند الدقيقة 67، ليعبر أياكس لنصف النهائي للمرة الأولى منذ وقت طويل.

بدوره، اكتسح برشلونة ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ليضمن العبور إلى المربع الذهبي بعد فوزه ذهابا بهدف نظيف، سجل أهداف الفريق الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدفين والبرازيلي فيليبي كوتينيو بهدف.

وسينتظر برشلونة الفائز من ليفربول وبورتو، في حين سيواجه أياكس المنتصر من قمة مانشستر سيتي وتوتنهام.