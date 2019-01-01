ترامب يرفع الفيتو من اجل الحرب باليمن

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس- رويترز

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قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وقال ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وأقر مجلس النواب مشروع القرار في أبريل/نيسان الجاري بينما أقره مجلس الشيوخ في مارس/آذار الماضي، في أول مرة يقر فيها مجلسا الكونغرس مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب الذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمليات.

ولم يكن تصويت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 247 صوتا مقابل 175، ولا تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 54 صوتا مقابل 46، كافيا لإبطال الفيتو الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين في المجلسين.

ويقول مؤيدو التشريع إن حملة القصف التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن فاقمت الأزمة الإنسانية وينتقدون الرياض بشدة بسبب مقتل المدنيين.

كما يرون أيضا أن المشاركة الأميركية في اليمن تنتهك الإلزام الدستوري بأن الكونغرس، وليس الرئيس، هو من يقرر متى تخوض البلاد الحرب.

وأسفرت الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في اليمن، بين التحالف السعودي الإماراتي والمسلحين الحوثيين عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت فيما تصفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر : رويترز