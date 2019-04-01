ضربات جوية مركزة تنسف معسكراً تدريباً «للحوثيين»

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شن طيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت إحدى المعسكرات التدريبية التابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية شرق محافظة إب .
ونقلت وكالة "سبوتنيك"الروسية عن مصدر عسكري قولة:بأن طيران التحالف استهدف بأربع غارات معسكراً تدريباً لـ"الحوثيين" في جبل السور الاستراتيجي بمديرية الشعر شرق محافظة إب، وسط تحليق مكثف.
وكانت قوات الجيش الوطني قد، أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 70 وإصابة 20 من مليشيات الحوثي الانقلابية خلال إحباط قواتها محاولات للجماعة مهاجمة مواقع في جبهة حمك غرب الضالع.