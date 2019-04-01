إعلان هام من الخدمة المدنية لجميع موظفي الدوائر الحكومية بـ«حضرموت»

الأربعاء 17 إبريل-نيسان 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- حضرموت

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أعلنت السلطة المحلية ، ومكتب فرع وزارة الخدمة المدنية بوادي وصحراء حضرموت،اليوم الثلاثاء عن استئناف الدوام الرسمي لموظفي الدوائر الحكومية بوادي حضرموت، ابتداءً من يوم غدٍ الاربعاء .

وقال إعلام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت "إن يوم غدٍ الاربعاء يستأنف الدوام الرسمي لموظفي الجهاز الاداري للدولة، في مجمع الدوائر الحكومية بمدينة سيئون".

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بوادي وصحراء حضرموت، المحامي حسين السمين، "أن يوم غدٍ هو دوام رسمي لموظفي الدوائر الحكومية بوادي حضرموت، وكذا موظفي ديوان وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء، بعد توقف الدوام لظروف خارجة عن الإرادة".

وأعلنت الخدمة المدنية بالوادي أن يوم الأربعاء والخميس الماضيين، إجازة عارضة لظروف استثنائية وطارئة، غير أن الاجازة استمرت حتى اليوم الثلاثاء؛ نتيجة انعقاد جلسات مجلس النواب في مجمع الدوائر الحكومي.

ويوم السبت الماضي بدأت جلسات المجلس بحضور الرئيس هادي ونائبه وآخرين، ورفعت الجلسة اليوم على أن تستأنف بعد شهر رمضان المبارك.