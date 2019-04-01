تنسيق عمل مشترك بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة العسكرية المصرية

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي السعيدي ، أهمية التعاون والشراكة المتبادلة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصرية ، وتعزيز الثقة بين البلدين الشقيقين في تقديم الدعم الكبير لليمن .

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد اليوم ، في جمهورية مصر العربية ، مع وفد تابع للمؤسسة الاقتصادية بقيادة العميد سامي صالح السعيدي ومدراء الإدارات التابعه للمؤسسة مكون من ادارة المشتروات والقطاع الطبي والشؤون القانونية ، مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصرية اللواء مصطفى أمين علي ، لمناقشة خطط واليات تعاون لمشاريع مشتركة سيتم تنفيذها خلال فترة زمنية محددة .

وناقش اللقاء ، استراتيجية المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتطوير ادارتها لتصل الى مراحل متقدمة من خلال التعاون المشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصرية ، في عملية التموين والامداد العسكري للمواد الغذائية وتحديد موصفاتها ومقارنة اسعارها في البلدان الاخرى ، وتحديد الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة وكيفية شرائها ، وكيفية التعاون لانشاء استثمارات مصانع معلبات وغيرها في اليمن ، وامكانية انشاء مستشفى القلب ومستشفى عام في اليمن .

واشار السعيدي في اللقاء ، اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن باهمية التعاون مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية لتطوير العمل المؤسسي في اليمن .. مشيدا بالدور التي تقدمة جمهورية مصر العربية اللوجستي والسياسي اللامحدود مع قوات التحالف العربي ضد التمدد الايراني في اليمن و لاعادة الشرعيه .

واكد ، اهمية الاستفادة من التجارب الريادية التي تمتلكها جمهورية مصر في المجال العسكري والامني والاقتصادي لتسهيل كافة الصعوبات والاجراءات التي تساهم في النهوض بمؤسسات الدوله العسكريه و الامنية والمدنية في بلادنا .

من جانبه اكد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصرية اللواء مصطفى أمين علي ، استعدادهم في تقديم الدعم اللازم لليمن وتعزيز اهمية التعاون والشراكة فيما بينها وبين المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتنفيذ مشاريع تطويرية تساهم في تحسين الخدمات الضرورية للمواطنين اليمنيين التي تخفف من معاناتهم .

حضر اللقاء الملحق العسكري في القاهرة العميد بحري ثابت عبد هيثم علي