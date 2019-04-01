شاهد.. أحد ابرز شُهداء قيادات الجيش الوطني يظهر مجددا من أحد مواقعه التي حررها بـ«نهـم»

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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احتفى اهالي وزملاء وافراد الشهيد العميد الركن/ زيد الحوري اليوم الاثنين 16 ابريل 2019 م أركان حرب اللواء ٣١٤ بالذكرى الثالثة لاستشهاده.

وفي الاحتفائية الرمزية تم وضع صور تذكارية للشهيد في المواقع التي حررها قبل استشهاده، منها منطقة براقش بالجوف وفرضة نهم والتي ساهم بشكل كبير في تحريرها.

وفي ذات المناسبة قال: شقيق الشهيد العقيد نوفل الحوري رئيس عمليات قوات الامن الخاصة بمارب" ونحن نحتفي في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد زيد الحوري احببنا ان تكون الاحتفالية بذكرى الشهيد في الاماكن التي كان له البصمة الواضحة في تحريرها، وباقل التكاليف، وتوفير نفقات الاحتفالية لمساندة الأبطال في الجبهات لاكمال ما بدأه الشهيد" .

واضاف الحوري:" كما تاتي هذه الاحتفائية الرمزية متزامنةً مع الحدث العظيم الذي يشهده وطننا الحبيب في نجاح اجتماع مجلس النواب واكتمال اركان الشرعية، وفي الوقت نفسه لا ننسى الشهداء الأبرار الذي قدموا دمائهم رخيصة لاجل استرجاع الشرعية".

هذا وكان الشهيد البطل العميد الركن زيد الحوري أركان حرب اللواء ٣١٤ ، قد قاد معارك شرسة ضد المليشيا الانقلابية والتي كان من ابرزها تحرير ماس وبراقش وميمنة جبهة نهم ، ليختتم حياته بارتقاء روحه شهيدا في تبة الاريلات ميمنة فرضة نهم بعد صلاة الفجر في يوم ١٣ / ٤ /٢٠١٦ م، حيث اعتبر حينها أبرز قائد عسكري استشهد من الجيش الوطني .