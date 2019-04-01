أمير سعودي يفتتح أفخم دار سينما في الشرق الأوسط.

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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افتتح الأمير السعودي الوليد بن طلال مساء الاثنين، في مركز برج المملكة بالرياض أفخم دار سينما في الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "روتانا"، أن دار السينما جاءت بالشراكة بين شركة المملكة القابضة، التي يترأسها الوليد بن طلال، وشركة "VOX Cinema"، وهي عبارة عن سلسلة من دور السينما العاملة في الشرق الأوسط، وتملك الشركة مجموعة ماجد الفطيم، ومقرها الإمارات.

وقال الوليد بن طلال، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة بالهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، على الانفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ21، بقيادة أخي سمو ولي العهد، والتي إحدى ثمارها أفخم دار سينما في الشرق الأوسط في مركز المملكة ببرج المملكة بالرياض".

وفي مقابلة مع القناة، قال الأمير السعودي: "إننا مسرورون بالتحالف الاستراتيجي الذي بدأ بين مجموعة شركة المملكة القابضة ومجموعة الفطيم في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، معتبرا أن افتتاح دار السينما هو فخر كبير واعتزاز.

وأضاف: "لا شك أن الحراك السينمائي في السعودية عملية مهمة جدا، وضمن منظومة ونظرة الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلع السعودية من القرن الثاني عشر وأدخلها القرن الواحد والعشرين