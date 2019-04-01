الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

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أعلن الديوان الملكي الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن حالة وفاة. وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود".
وأشار البيان إلى أنه سيصلى على الفقيدة، غدا الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. والأمير عبد العزيز بن هذلول آل سعود، هو نجل الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، الابن الـ 32 من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، والذي تولى رئاسة نادي "الهلال" السعودي لأكثر من فترة، وتوفي في سبتمبر 2012.