غارات جوية تستهدف تجمعات «حوثية»

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019م ، غارات جوية على مواقع لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.
واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي في مديرية باقم شمالي غرب المحافظة.
وطالت الغارات تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية في جبل “الجبادي” والتباب المجاورة له، كانت التسلل باتجاهها.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.