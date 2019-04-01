الأمم المتحدة توجه ضربة سياسية لحفتر وداعميه

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قالت الأمم المتحدة إن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة التي نعترف بها في ليبيا.
يأتي هذا عقب تصريحات للسراج أن الاعتداءات الخطيرة على طرابلس ومدن أخرى بدأت خلال أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة للعاصمة.
وأضاف أنه ترتكب الآن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في طرابلس من قبل القوات المعتدية.