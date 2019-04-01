توجيهات وقرارات جديدة لوزير الدفاع... خلال ترأسه إجتماعا في مأرب

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مأرب

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وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، بسرعة البت في جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات العسكرية والتفتيش على أماكن الاحتجاز، والإفراج عن كل من انتهت فترة محبوسيتهم ومنع حدوث أية تجاوزات أو مخالفات ومعاقبة كل من يتمادى في إطالة أو مماطلة البت في القضايا والأحكام..

وناقش الفريق المقدشي، خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، في محافظة مأرب، اجتماعاً موسعاً لعدد من رؤساء المحاكم والنيابات العسكرية، القضايا المتعلقة بالقضاء العسكري وسبل تفعيل وتطوير عمل المحاكم والنيابات العسكرية.وفقا لوكالة"سبأ".

وفي الاجتماع أكد وزير الدفاع، على ضرورة تفعيل عمل المحاكم والنيابات في القوى والمناطق والمحاور العسكرية لتقوم بواجباتها.

وقال: إن"القضاء العادل والمستقل أحد ضمانات بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس وطنية متينة باعتبار الجيش والأمن هو الضامن الأساسي لاستكمال تحرير الوطن واستعادة دولته وأمنه واستقراره".

وشدد وزير الدفاع على ضرورة قيام القضاء العسكري بواجباته ومهامه بشكل كامل وضرورة ضبط جميع المخالفات والاختلالات والجنايات ومحاسبة كل المخالفين..

كما شدد على أهمية دور القضاء العسكري في تصحيح الاختلالات ومنع أية فساد أو تقصير أو تلاعب بمقدرات المؤسسة العسكرية. كما أكد الفريق المقدشي على ضرورة تطبيق القانون بقوة وصرامة وعدم التساهل في الضبط والعقوبة..

وأشارً إلى أن القضاء لا سلطان عليه، والجميع يخضع للقضاء والقانون. وأكد وزير الدفاع العمل على حل جميع الإشكاليات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض عمل القضاء العسكري.