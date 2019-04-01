أول أميرة سعودية تعين في أرفع مناصب المملكة الدبلوماسية... تؤدي القسم أمام الملك سلمان

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أدت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، اليوم، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز كأول سفيرة سعودية، بعد تعيينها سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن سفراء السعودية "المعينين حديثًا لدى عدد من الدول الصديقة"، ومن بينهم الأميرة ريما بنت بندر أدوا القسم أمام الملك سلمان، .
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر أمرًا ملكيًا في فبراير الماضي، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في واشنطن، خلفًا لشقيقه الأمير خالد بن سلمان، الذي غادر واشنطن بعد أزمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وجرى تعيينه نائبًا لوزير الدفاع.
وسبق أن عملت الأميرة ريما مستشارة في مكتب ولي العهد، ووكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، كما أنها معروفة بدورها في مناصرة حقوق المرأة في المملكة وفي دعم الرياضة النسائية في السعودية.
والأميرة ريما هي ابنة الأمير بندر بن سلطان، أحد أبرز الدبلوماسيين السعوديين، الذي عمل سفيرا للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة لمدة 22 سنة منذ عام 1993 حتى عام 2005.