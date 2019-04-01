وزير الاوقاف في مهمة جديدة في محافظة المهرة

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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إلتقى وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية صباح اليوم في مدينة الغيضة، بقيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر، ووكيل اول محافظة المهرة مختار محمد بن عويض، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، نقل لهم الوزير تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، الذي يولي هذه المحافظة اهتماما خاصا، لما لها من أهمية جغرافية وتاريخية، ونظرا للإهمال المتعمد الذي طالها خلال الحكم السابق.

وأوضح الوزير بأن ما يميز أبناء المهرة هو وقوفها إلى جانب الشرعية، وميول أبناءها إلى السلم والسلام، وهذا أمر يلمسه ويشاهده كل من زار هذه المحافظة.

واستمع الوزير من قيادة السلطة المحلية عن شرح مفصل حول مستوى الخدمات التي حضيت به المحافظة، ومستوى انتشار رقعة التعليم في المديريات والقرى سواء من خلال المدارس أو المساجد والمراكز الدينية ودور القرءان.

وثمن الوزير الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية بقيادة المحافظ راجح باكريت، في كل المجالات وخاصة ما يتعلق بأراضي الوقف والاهتمام بترشيد الخطاب الديني، مشيدا بالمواقف التي تسطرها قوات الأمن في المحافظة، والتي منها حماية الأوقاف، ومنع التهريب والتي كان آخرها توقيف وإتلاف عدد من الكتب الطائفية القادمة من ايران والتي كانت متجهة إلى الحوثيين لتفخيخ عقول أبناءنا الطلاب. بدورهم عبر الحاضرون عن سعادتهم بزيارة الوزير، واهتمام الحكومة بهذه المحافطة.