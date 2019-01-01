الملك سلمان يقدم عرضا لـ الرئيس هادي ويوجه له رسالة خطية مهمة

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تسلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، اليوم الثلاثاء ،رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،تتعلق بالعلاقات الاخوية الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التكامل والتعاون المشترك ، كما تضمنت عرضا لفكرة انشاء مجلس عربي افريقي .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ، اكدت الرسالة التي تسلمها الرئيس خلال استقباله في الرياض وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة احمد بن عبدالعزيز القطان وسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد آل جابر ،على جهود البلدين الشقيقين الرامية لتعزيز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال فكرة تأسيس مجلس للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن.

وقالت الرسالة ان فكرة تأسيس المجلس تأتي لتأكيد الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول وصون سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية بما تمثلة منطقة البحر الاحمر وخليج عدن من اهمية قصوى للسلم والأمن الدوليين.

ونقل وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية وسفير المملكة العربية السعودية خلال اللقاء رئيس الجمهورية ،تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

من جانبه رحب الرئيس بوزير الدولة لشؤون الدول الافريقية وسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا..محملاً نقل تحياته الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد هادي ان علاقات البلدين اخوية وأزليه وأساسها التعاون والتكامل والمصير المشترك..لافتاً الى التوافق في مختلف القضايا المصيرية التي تهم امن واستقرار بلدينا والمنطقة بصورة عامة.