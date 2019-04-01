رسميًا فيسبوك تُتيح ميزة الوضع المُظلم لجميع مستخدمي ماسنجر

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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إن كنتم تتذكرون، فقد ظهرت حيلة في الشهر الماضي من شأنها استطاع بعض مستخدمي فيسبوك ماسنجر من تمكين ميزة الوضع المظلم، وذلك من خلال إرسال رمز هلال القمر لأحدهم، أنذاك ظهرتفيسبوك واعترفت بهذه الحيلة، مع إطلاقها وعودات بقرب وضعها في إعدادات التطبيق نفسه وللجميع.

الآن وبشكل رسمي، أعلنت فيسبوك وعبر مدونتها الرسمية عن إطلاق خاصية الوضع المُظلم لجميع المستخدمين حول العالم، سواء لمستخدم نظام أندرويد أو iOS، على أن تكون طريقة التفعيل بالانتقال إلى إعدادات ماسنجر، والتبديل فورًا لتنشيط الوضع المظلم على جميع واجهات التطبيق.

بدورها ستعمل هذه الميزة التي تُحوّل شاشة الدردشة من الأبيض إلى الأسود، على تقليل إضاءة الشاشة لحماية العين في بيئة ذا إضاءة منخفضة، فضلًا عن توفير بطارية الهاتف، وخاصةً للهواتف القادمة بشاشة من نوع OLED أو ما يُعرف باسم “AMOLED”، ويُفضّل البعض الآخر هذا الوضع لأسباب جمالية.

أخيرًا يُنتظر قدوم هذه الخاصية للمزيد من التطبيقات، فمؤخرًا حصل عليها تطبيق OneNote، وما زالت في مراحل الاختبار الأخيرة لتطبيق قوقل درايف، ومن المنتظر أيضًا أن نرى الوضع المظلم على مستوى النظام سواء أندرويد 10 أو iOS 13.