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أسعار الصرف ترتفع والبنك المركزي يصدر توجيها عاجلا «اليكم آخر تحديث»

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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اعلنت شركات ومحال صرافة اليوم الثلاثاء ، التوقف عن بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر مصرفية متطابقة لموقع مارب برس ان التوقف عن بيع وشراء العملات يأتي بحسب توجيهات اصدرها البنك المركزي اليمني ومقره عدن (جنوبي اليمن).

وكانت العملة الوطنية قد شهدت تحسنا كبيرا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية وتراجعت اسعار صرف العملات الاجنبية بصورة متسارعة.

الا انه وخلال اليومين الماضيين عادت اسعار الصرف للارتفاع مقابل تراجع في قيمة الريال اليمني ، ما يفسر اسباب توجيهات البنك بالمركزي بالتوقف عن بيع وشراء العملات حتى يستقر سعر الصرف عند مستوى معين ومنعا للمضاربة .

وفيما يلي اخر تحديث باسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 16 ابريل :

*أسعار الشراء

السعودي : 135.5

الدولار : 514

الإماراتي : 138

 العماني : 1320

*أسعار البيع

السعودي : 136.5

الدولار : 519

 الإماراتي : 139 

 العُماني : 1340

سعر تحويل الدولار مقابل السعودي:

الشراء : 3.79

البيع : 3.80

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