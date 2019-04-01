البرلمان يعلن عن أول اجراء قوي ضد الحوثيين ويوجه مناشدة عاجلة للملك سلمان

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احال مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء ، قانون تجريم مليشيا الحوثي واعتبارها جماعة إرهابية، للجنة مختصة لدراسته وتقديمه للمجلس في الدورة المقبلة.
وواصل المجلس عقد جلساته في سيئون برئاسة سلطان البركاني لليوم الرابع على التوالي.
وقال مصدر برلماني لموقع مأرب برس ان المجلس وجه اليوم مناشدة للملك سلمان لاستثناء المغتربين اليمنيين من الإجراءات الخاصة بالمقيمين في المملكة.