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ليفربول يحتفل بالمئوية الثانية لكلوب

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات
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احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة الألماني يورجن كلوب، 200 مباراة، الريدزمنذ أكتوبر 2015 بعدما تغلب على تشيلسي بهدفين نظيفين يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.
وقال الحساب الرسمي لليفربول عبر تويتر إن كلوب خاض 200 مباراة مع الفريق حيث إنه فاز في 112 مباراة بكل المسابقات، وجمع 284 نقطة في الدوري الإنجليزي.

وأضاف الحساب أن هجوم ليفربول نجح في تسجيل 407 هدف تحت قيادة يورجن كلوب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

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