ليفربول يحتفل بالمئوية الثانية لكلوب تعذيب بدني ونفسي.. قلق حقوقي على مختطفين بسجون الحوثي صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل صفقة القرن وهذا ابرز ماتتضمنه طريقة جديدة لشحن هواتف آيفون بشكل أسرع وفاة نجم منتخب قطر لتنس الطاولة إثر حادث مروع الجيش الروسي يستلم سلاحا غير مرئي شاهد.. تطبيق حد الزنا على شاب وفتاة في إندونيسيا قائد فرقة القبض على صدام حسين يكشف مفاجآت مثيرة عن عملية اعتقاله السيسي يستعد لتوجيه ضربة موجعة للسعودية والامارات وداعمة لإيران صحفية مصرية تفوز بجائزة بوليتزر عن تغطية الحرب في اليمن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مختطفين يمنيين يتعرضون من قبل جماعة الحوثي للتعذيب والحرمان من التعرض لأشعة الشمس لأشهر عدة، وهو ما تسبب في إصابتهم بأمراض جلدية.
ووفق المرصد، فإن المعتقلين تعرضوا أيضا للتعذيب النفسي عن طريق إهانة أمهاتهم وعائلاتهم خلال الزيارات.
وأضاف المرصد أن العشرات من المختطفين -معظمهم من الأكاديميين والصحفيين والطلاب- محتجزون في سجن الأمن السياسي بصنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
وعبر المرصد في رسالة إلى مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، داعيا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء إلى الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن السجناء دون قيد أو شرط.
كما حث المرصد جماعة الحوثي على السماح بالزيارات العائلية لجميع الأشخاص الذين أخفتهم، بعد الكشف عن مكان وجودهم.
المصدر : الجزيرة