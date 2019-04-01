وفاة نجم منتخب قطر لتنس الطاولة إثر حادث مروع

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الاتحاد القطري لتنس الطاولة، الإثنين، وفاة نجم منتخب العنابي للعبة تنس الطاولة، "عبد الرحمن النجار"، إثر حادث سير مروع.

وكان لاعب فريق السد والمنتخب القطري، قد تعرض لحادث سيارة مروع، فجر الجمعة، وهو في طريق عودته إلى منزله في الدوحة، ونقل على أثر الحادث إلى العناية المركزة لتلقي العلاج بسبب تعرضه لنزيف حاد في المخ.

ومع انتشار خبر وفاة اللاعب، سيطر الحزن الشديد على الرياضة القطرية كلها وليس في لعبة تنس الطاولة فقط.

ونعت لجنة الشباب بقطر عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اللاعب ونشرت صورة له وهو يحمل أحد الكؤوس التي توج بها خلال مشواره المليء بالبطولات مع نادي السد ومنتخب قطر.

كما نعى أفضل لاعب كرة قدم في آسيا ونجم منتخب قطر، "عبدالكريم حسن"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى/ لاعب نادي السد ومنتخب قطر: #عبدالرحمن_النجار نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. رحمك الله يا عبادي".

كما أعرب رئيس الاتحادين القطري والعربي لتنس الطاولة، "خليل المهندي" عن حزنه الشديد لوفاة اللاعب، مؤكداً أن وقع خبر حادث اللاعب جاء كالصاعقة على جميع أفراد أسرة كرة الطاولة القطرية والعربية، مشيدًا بأخلاق اللاعب وموهبته.

وأنهى "النجار" منذ أسبوعين تقريبا مشاركته في بطولة قطر الدولية المفتوحة لتنس الطاولة، أولى جولات المحترفين، فئة "البلاتينيوم"، حيث لعب ضمن منافسات فردي وزوجي الرجال، وقدم مستوى جيداً نال استحسان كل متابعي البطولة.