شاهد.. تطبيق حد الزنا على شاب وفتاة في إندونيسيا

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عاقبت السلطات الإندونيسية، في مقاطعة “باندا اتشيه”، شاب وفتاة بسبب جلوسهما معًا في خلوة وممارستهما العلاقة الحميمة، دون أن تجمعهم علاقة شرعية تسمح لهم بذلك.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” تنفيذ حكم الجلد أمام الملأ على فتاة تبلغ من العمر 21عامًا، تنفيذًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تجمع مئات المواطنين خارج أحد المساجد لمشاهدة الفتاة وهي تصرخ وتتألم من شدة ضربها بعصا خيزران قوية.
وأوضحت الصحيفة أن الشاب كان يقف على الجانب الآخر أمام العلن لتنفيذ العقوبة بحقه ، وتعبيرات الألم تبدو ظاهرة على وجهه، وجميع المشاهدين يرصدون تلك اللحظات بهواتفهم.
يُذكر أن “باندا اتشيه” تعتبر المقاطعة الوحيدة التي يتم فيها تنفيذ الشريعة الإسلامية، بالكامل في اندونيسيا حيث أنها تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم والذي يصل إلى 225 مليون مسلم.