صحفية مصرية تفوز بجائزة بوليتزر عن تغطية الحرب في اليمن

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت جائزة بوليتزر الأشهر في عالم الصحافة، عن فوز الصحفية المصرية ماجي ميشيل، من وكالة أنباء الأسوشيتدبرس، بجائزة التغطيات الدولية للعام الحالي عن سلسلة تحقيقات على مدى عام كامل للحرب الأهلية في اليمن، إلى جانب فريق عمل الوكالة .



وشمل أيضا المصورة الكندية من أصول مصرية ناريمان المفتي، والمصور معاد الذكري.

وقالت لجنة الجائزة، إن تقارير فريق الوكالة من اليمن جاءت شدية التميز وغطت التحقيقات التي تعد رائدة في الصحافة الاستقصائية جوانب عديدة للحرب المدمرة، وكشفت عن جوانب الفساد والتعذيب وجرائم الحرب الأخرى في اليمن، بالإضافة إلى تغطية الأزمة الإنسانية المتنامية - من حيث انتشار سوء التغذية وتفشي الكوليرا وانهيار البنية التحتية لمساعدة المدنيين.

ومن بين الجوائز التي مُنحت للفريق في الفترة الماضية، فازت ميشيل بجائزة IRE Tom Renner لعام 2018 وحصل الفريق على المركز الثاني عن جائزتين لتغطيتهما للحرب الأهلية اليمنية في وكالة أسوشيتيدبرس، من نادي الصحافة الدولية "أوفرسيز برس كلوب" حيث حصل الفريق جائزة بويل لأفضل صحيفة أو خدمة أخبار أو تقارير رقمية من الخارج وجائزة روي روان لأفضل تحقيق استقصائي في أي وسيلة إعلامية عن التغطيات الدولية.

وتعمل ماجي ميشيل بالوكالة الشهيرة لمدة تزيد عن١٥ عامًا، حيث غطت الحرب في العراق وليبيا فضلا عن تغطية الأوضاع الداخلية في مصر.

وتعد ماجي ميشيل، أول صحفية عضو بنقابة الصحفيين المصريين تحصل على جائزة بوليتزر المرموقة.

وقد تم الإعلان عن الفائزين بجائزة بوليتزر لعام ٢٠١٩ أمس الإثنين، في كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. وتُمنح جوائز بوليتزر، وهي الجوائز الأكثر شهرة في الصحافة الأمريكية، في 21 فرعا من الصحافة والرسائل والدراما والموسيقى.