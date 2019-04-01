لماذا يسعى الصندوق السيادي السعودي لاقتراض 8 مليارات دولار

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-رويترز

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قال مصدران إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (حكومي)، يجري مباحثات مع بنوك لجمع قرض تصل قيمته 8 مليارات دولار.

والقرض الذي قد يقل أجله عن عام، سيسدد من الحصيلة التي سيتلقاها صندوق الاستثمارات من بيع حصته في "سابك".

وكان صندوق الثروة السيادي، قد استكمل الشهر الماضي، اتفاقًا لبيع حصته البالغة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة "أرامكو" السعودية مقابل 69.1 مليار دولار.

ولم يعلق متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة على تفاصيل القرض، لكنه قال: "كما هو مبين في برنامج صندوق الاستثمارات العامة، تشمل استراتيجية التمويل الطويل الأجل أربعة مصادر للتمويل، من بينها ضخ رؤوس الأموال، ونقل الحكومة للأصول، والعوائد الاستثمارية المحتجزة، والقروض وأدوات الدين".

ومن المرجح أن تتعهد البنوك بضمان القرض، الذي أعلنت عنه "بلومبيرغ" في وقت سابق، في إطار الصفقة، وفق "رويترز".

وفي العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، في أول اقتراض تجاري للصندوق.

ويضخ الصندوق أيضا مليارات الدولارات في استثمارات للاستثمار في صندوق تكنولوجي عملاق تقوده مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، كما تعهد الصندوق بمبلغ 20 مليار دولار لصندوق بنية تحتية تخطط له مجموعة "بلاكستون" الأمريكية.