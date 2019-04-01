شاهد بالفيديو .. العثور على مليارات محروقة بمقر الأمن الشعبي في السودان

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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تداول نشطاء ومدونون مقطع فيديو يوثق للحظة مداهمة فرق من الاستخبارات العسكرية في السودان مقرات الأمن الشعبي، حث عثرت بداخلها على مليارات الجنيهات السودانية من العملة الجديدة، والتي تعرض معظمها للحرق.

ويظهر بالمقطع كميات ضخمة من الأموال التي تمت مصادرتها وهي حديثة الطباعة، وقد تسلمها جهاز الأمن عقب حصوله على إذن بها من البنك المركزي السوداني.

وبحسب ما تم تداوله فإن الأموال تحصل عليها الأمن مباشرة من مطبعة العملة بالسودان، وذلك لصرفها على عناصره لمواجهة المتظاهرين المعتصمين في القيادة العامة وعدد من المدن السودانية.

وتتشابه هذه الواقعة مع واقعة العثور على أموال طائلة في قصر بن علي عقب قيام الثورة التونسية قبل ثمانية أعوام.

وكان ناشطون تونسيون قد تداولوا حينها مقاطع فيديو انتشرت بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت كميات كبيره من الأموال والمجوهرات والعملات الأجنبية مكدسة داخل خزانات خلف مكتبه للتمويه.