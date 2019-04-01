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تعرّف على أسعار صرف «الدولار والسعودي» مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 15 ابريل 2019 م 

 

أسعار الشراء:

الدولار الأمريكي: 500 

الريال السعودي : 130 

 

أسعار البيع:

الدولار الأمريكي: 510

الريال السعودي: 135

 
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