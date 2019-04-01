ما حقيقة ترشيح ”بن دغر“ لرئاسة مجلس الشورى ؟ تعرّف على أسعار صرف «الدولار والسعودي» مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين الرئيس «هادي»يلتقى وفدا أمريكيا برئاسة أحد أكبر قيادات الجيش «الأمريكي» .. ما هي نتائج اللقاء؟ الكشف عن ”رؤية“ قدمها الرئيس ”هادي“ للحل في ”الحديدة“ نالت استحسان ”غريفيث“.. ماهي؟ طلاق عروس يوم زفافها لسبب صادم للغاية 40 مليار $ لفلسطينيي الضفة.. تفاصيل جديدة لصفقة القرن وثيقة استخباراتية سرية تُحرج ”باريس“ وتفضح دورها في ”اليمن“ بعد مباركة السعودية للانقلاب.. القوات السودانية تتخذ موقفا بشأن استمرارها في اليمن بعد إقالة بن عوف.. بالأسماء: 10 جنرالات يحكمون السودان خبر سار لكافة موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية
أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 15 ابريل 2019 م
أسعار الشراء:
الدولار الأمريكي: 500
الريال السعودي : 130
أسعار البيع:
الدولار الأمريكي: 510
الريال السعودي: 135