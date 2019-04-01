الرئيس «هادي»يلتقى وفدا أمريكيا برئاسة أحد أكبر قيادات الجيش «الأمريكي» .. ما هي نتائج اللقاء؟

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على عمق العلاقة والتعاون بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات والظروف ومنها التنسيق والتعاون العسكري.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين 15 ابريل 2019 م لقائد القيادة المركزية الامريكية الفريق اول كينث ماكنزي والسفير الامريكي لدثى اليمن ماثيو تولر.

واشاد فخامة الرئيس بمتانة العلاقات المميزة بين البلدين ..لافتاً الى مواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المحطات.. مؤكدا على مواصلة الشراكة الاستراتيجية المبنية على التعاون ومكافحة التحديات ومنها التطرف والإرهاب والتدخلات الايرانية في المنطقة.

وثمن الموقف الامريكي الداعم للسلام في اليمن والمبني على المرجعيات الثلاث .. مشيرا الى جهود الحكومة الشرعية لتحقيق السلام والتي كان اخرها القبول باتفاق ستوكهولم الذي تعاملت معه الميليشيا بتعنت وترفض تنفيذه مما يعد ضياع لفرص السلام في اليمن.. مؤكدا على مواصلة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية ومنها التعاون العسكري.

من جانبه اشاد قائد القيادة المركزية والسفير الأمريكي بنجاح عقد جلسات البرلمان اليمني والذي يعد انجازاً إضافياً للشرعية وتفعيل مؤسسات الدولة.

وثمنا التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين في مختلف الملفات ومنها مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات المتربصة باليمن والمنطقة والتدخلات الايرانية وأذرعها المختلفة.. مؤكدان على مواصلة تطوير وتعزيز التعاون بما يخدم السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي والوفد الامريكي المرافق.