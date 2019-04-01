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طلاق عروس يوم زفافها لسبب صادم للغاية

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
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قال شهود عيان ان مشادة كلامية حصلت في إحدى فاردات الأعراس في أحد مناطق عمان الشرقية بين والد العروس والعريس حيث قام والد العريس بطلب من العريس بتطليق إبنته فوراً ورفض إتمام حفل الزفاف.

وفي التفاصيل قامت والدة العريس بالجلوس في مركبة العريس وجلست شقيقاتها “خالات العريس” بالجلوس بنفس المركبة وطلبو من العروس ان تذهب الى قاعة الزفاف بمركبة والدها في مشهد اثار صدمة المدعويين الى الحفل ، وقام على الفور والد العروس بطلب الطلاق لأبنته من العريس رافضاً إتمام العرس .

وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي ان أب العروس معه حق فيما طلبه حيث لن تستطيع الفتاة اكمال حياتها مع هكذا “حماة” .

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