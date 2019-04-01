الكشف عن ”رؤية“ قدمها الرئيس ”هادي“ للحل في ”الحديدة“ نالت استحسان ”غريفيث“.. ماهي؟ طلاق عروس يوم زفافها لسبب صادم للغاية 40 مليار $ لفلسطينيي الضفة.. تفاصيل جديدة لصفقة القرن وثيقة استخباراتية سرية تُحرج ”باريس“ وتفضح دورها في ”اليمن“ بعد مباركة السعودية للانقلاب.. القوات السودانية تتخذ موقفا بشأن استمرارها في اليمن بعد إقالة بن عوف.. بالأسماء: 10 جنرالات يحكمون السودان بشرى سارة لكافة موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية كشف تفاصيل اتفاق سبق انعقاد البرلمان ومن هي الشخصية التي قادت وساطة رفيعة المستوى بين هادي والبركاني - قراءة في الكواليس وفاة لاعب منتخب قطر في حادث أليم زيدان “يبكي” رحيل كريستيانو رونالدو
قال شهود عيان ان مشادة كلامية حصلت في إحدى فاردات الأعراس في أحد مناطق عمان الشرقية بين والد العروس والعريس حيث قام والد العريس بطلب من العريس بتطليق إبنته فوراً ورفض إتمام حفل الزفاف.
وفي التفاصيل قامت والدة العريس بالجلوس في مركبة العريس وجلست شقيقاتها “خالات العريس” بالجلوس بنفس المركبة وطلبو من العروس ان تذهب الى قاعة الزفاف بمركبة والدها في مشهد اثار صدمة المدعويين الى الحفل ، وقام على الفور والد العروس بطلب الطلاق لأبنته من العريس رافضاً إتمام العرس .
وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي ان أب العروس معه حق فيما طلبه حيث لن تستطيع الفتاة اكمال حياتها مع هكذا “حماة” .